​Начальник отделения почты в Октябрьском районе похитила крупную сумму денег из кассы

Начальник отделения почтовой связи поселка Комсомольский Октябрьского района пойдет под суд за хищение. Во время следствия было установлено, что женщина с сентября 2015 года по март 2016 года, используя свое служебное положение, неоднократно похищала денежные средства из кассы предприятия. Общая сумма причиненного ущерба составила более 300 тысяч рублей. Деньгами она распоряжалась по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. Кроме того, прокурор района с целью взыскания материального ущерба, причиненного преступлением филиалу ФГУП «Почта России», обратился в суд с исковым заявлением, которое находится на рассмотрении.