​Московский депутат предложил ввести налог на бездетность и отдавать деньги многодетным семьям

Заместитель председателя Мосгордумы, актер театра и кино Николай Губенко выступил с инициативой ввести налог на бездетность и перечислять полученные средства для поддержки многодетных семей, передает ТАСС.

«У нас достаточно большое количество имущих людей в Москве, почему не обложить их налогом на бездетность? Вот вам реализация национальной идеи в сохранении, сбережении и умножении нации. Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на потребности многодетных семей», - сказал он на заседании комиссии столичного парламента по социальной политике и трудовым отношениям.

Однако председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович отметила, что большинство многодетных семей нуждаются в иных видах поддержки, нежели деньги. А по словам председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениях Михаила Антонцева, существовавший в СССР налог на бездетность вызывал недоумение в обществе. «У нас действительно не такая бедная страна, и помогать людям, имеющим много детей, необязательно за счет обязательного порядка изъятия из доходов всех остальных», - подчеркнул он.