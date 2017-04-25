​За пять лет доля опасного хлеба в Югре снизилась

Окружное управление Роспотребнадзора ХМАО подвело итоги надзора за хлебобулочной продукцией за первый квартал 2017 года. В ведомстве рассказали, что контролю подвергаются все этапы производства и реализации хлебобулочных изделий.

«По результатам лабораторных исследований, за последние пять лет доля не соответствующих показателям безопасности мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий снизилась», - отметили в пресс-службе окружного управления.

За три месяца этого года было исследовано 242 пробы мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.

«По содержанию загрязнителей химической природы, таких как токсичные элементы, пестициды, микотоксины и других, удельный вес проб хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил ноль процентов», - поделились специалисты хорошей новостью. В 2016 году такие нарушения были выявлены в 1,3 процента исследований.

Также значительно снизился удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, то есть содержащих плесень, дрожжи, патогенные микроорганизмы и другое. В первом квартале этого года доля таких проб составила 1,9 процента против 5,1 процента в 2016 году.

Особое внимание уделяется исследованиям на показатели идентификации продукции. Так, по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое), не соответствовали нормативным требованиям 4,8 процентов исследуемых проб. Это выше, чем в прошлом году, когда их доля составила всего 0,7 процента. «Основными причинами несоответствия хлеба и хлебобулочных изделий нормативным документам являлись неудовлетворительные результаты органолептических, и физико-химических исследований, повышенная влажность, непропеченный мякиш и прочее», - пояснили специалисты.