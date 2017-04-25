​Таможенники Югры пополнили федеральный бюджет «шубами»

Таможенники ХМАО во время выездных проверок, которым подверглись продавцы меховых изделий, обнаружили предпринимателей осуществляли незаконную реализацию меховой продукции.
Как сообщили в региональной таможне, владельцы товара произвели таможенное декларирование 494-х шуб и пальто из меха, воспользовавшись правом, предусмотренным Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и добровольно уплатили причитающиеся таможенные платежи.
В результате в Федеральный бюджет было доначислено и уплачено более девяти миллионов рублей.
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