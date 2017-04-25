​26 апреля Минфин запускает продажу гособлигаций для населения

В среду, 26 апреля, Минфин начинает продажу облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения. Купить их можно будет в Сбербанке и ВТБ24. Документ опубликован на сайте ведомства, сообщают «Известия».

Объем дебютного выпуска ОФЗ для населения составит 15 млрд рублей. Срок его обращения — три года, облигации планируются к погашению 29 апреля 2020 года. Номинал одной ценной бумаги выпуска составит 1 тысяча рублей. При этом максимальное количество облигаций, которыми может владеть один человек, — 15 тысяч штук, а минимальное количество ОФЗ-н, доступных для покупки физлицом, составит 30 штук. Таким образом, размер покупки для россиян может варьироваться от 30 тысяч рублей до 15 млн рублей.

Ставка первого купона составляет 7,5 процента годовых, второго — 8 процентов, третьего — 8,5 процента, четвертого — 9 процентов, пятого — 10 процентов, шестого — 10,5 процента.

«В случае приобретения облигаций в дату начала размещения доходность к погашению составит 9,02 процента годовых до вычета комиссионного вознаграждения агента», — уточняет Минфин.