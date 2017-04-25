​Житель Рудужного проведет больше двух лет в колонии за жестокое обращение с дочерью

В Радужном вынесен приговор местному жителю, который жестоко обращался со своей малолетней дочерью. В суде было установлено, что обвиняемый самоустранился от выполнения обязанностей по воспитанию своей малолетней дочери, допустил в отношении нее грубое, унижающее достоинство обращение, применял к ней физическое насилие.
«Мировой судья признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.
Кроме того, прокуратура направила в отдел опеки и попечительства городской администрации информацию о решении вопроса по лишению осуждённого родительских прав.
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