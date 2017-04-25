​«ЮТэйр» выиграла суд о товарном знаке у японской компании

Президиум суда по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил исключительное право «ЮТэйр» на товарный знак UT, отклонив кассационную жалобу японской компании Fast Retailing Co., Ltd., владеющей брендом Uniqlo, сообщается на сайте авиакомпании.

«Данное событие свидетельствует о сохранении авиакомпанией ее исключительного права на товарный знак UT в отношении одежды. Также авиакомпания UTair сохранила за собой право на данный товарный знак для обуви и головных уборов», - отметили в пресс-службе компании.

Также уточняется, что «ЮТэйр» обладает исключительным правом на товарный знак UT в отношении ряда товаров и услуг начиная с 2003 года.