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​AliExpress планирует доставлять товары россиянам за один день

Фото: aliexpressin.ru
Фото: aliexpressin.ru

Китайский интернет-ритейлер AliExpress запустил в России доставку за один день товаров, находящихся на складах на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании. В данный момент новый формат доставки будет распространяться в разделе «Молл» на товары таких брендов, как Apple, Samsung, ASUS, Philips от российских поставщиков.

Стандарт доставки next day доступен для 20 крупнейших населенных пунктов, включая Москву и Санкт-Петербург. Еще в 50 городов товары будут доставляться в течение 1-3 дней. В компании обещают, что география регионов с ускоренной доставкой и ассортимент, на который распространяется новый стандарт обслуживания, будет постоянно расширяться.


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Сегодня в 10:02, просмотров: 149, комментариев: 0


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