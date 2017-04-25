​AliExpress планирует доставлять товары россиянам за один день

Китайский интернет-ритейлер AliExpress запустил в России доставку за один день товаров, находящихся на складах на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании. В данный момент новый формат доставки будет распространяться в разделе «Молл» на товары таких брендов, как Apple, Samsung, ASUS, Philips от российских поставщиков.

Стандарт доставки next day доступен для 20 крупнейших населенных пунктов, включая Москву и Санкт-Петербург. Еще в 50 городов товары будут доставляться в течение 1-3 дней. В компании обещают, что география регионов с ускоренной доставкой и ассортимент, на который распространяется новый стандарт обслуживания, будет постоянно расширяться.