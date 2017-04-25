​Аналитики подсчитали, что бензин в США стал дешевле, чем в России

В первом квартале 2017 года средние цены на бензин в США стали ниже, чем в России, выяснили аналитики агентства Bloomberg. Исследование охватывает 61 страну. Его выводы публикует RNS.

В отчетном периоде в странах, по которым агентство собирает статистику, цены выросли на 1,4 процента. Разница в цене между США и Россией заметна, если брать за единицу измерения американский галлон (3,785 литра). В США галлон автомобильного бензина стоил в первом квартале текущего года в среднем 2,57 доллара, в России — 2,58 доллара (145,6 руб.). Если измерять в литрах, бензин в России и США стоит одинаково – 0,68 доллара (38 руб.).