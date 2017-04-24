​Спасибо непогоде: в этом году клещи не так активны, как в прошлом

В этом году клещи в Югре гораздо менее активны, чем в прошлом. На минувшей неделе зарегистрирован только один случай человек, обратившийся в связи с присасыванием клеща. Произошло это в Кондинском районе. Пострадавшие получил своевременную экстренную серопрофилактику. За аналогичный период 2016 года от нападения клещей пострадали 13 человек, отметили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

С начала 2017 года от клещевого энцефалита в округе привились больше 28 тысяч человек.