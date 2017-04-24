​Ханты-Мансийский НПФ провёл Деловые пенсионные завтраки в Сургуте и Нижневартовске

На встречу за чашкой чая в Сургуте пригласили руководителей кадровых служб учреждений здравоохранения, в Нижневартовске - hr-специалистов в сферах образования, социальной защиты и здравоохранения.

Участники Делового пенсионного завтрака по традиции обсуждали возможности, которые предоставляет окружное законодательство каждому работнику бюджетной сферы.

Сургутян интересовали вопросы надежности и сохранности вложенных средств и порядок выплаты дополнительной окружной пенсии. Они задавали вопросы о том, какую сумму участник программы «Две пенсии для бюджетников» будет получать при внесении 3 тысяч рублей в течение 5 лет, а также насколько обесценятся накопления к выходу на пенсию за счет инфляции. На эти другие вопросы отвечали руководители Сургутского филиала Ханты-Мансийского НПФ Юрий Гущин и Светлана Овчинникова, а также заместитель начальника управления поддержки и развития продаж Ханты-Мансийского НПФ Виталий Исаев.

В Нижневартовске же участников пенсионного завтрака более волновали аспекты накопительного периода и реальные результаты программы. На вопросы участников отвечал директор Нижневартовского филиала Ханты-Мансийского НПФ Максим Петухов. В поддержку окружной программы «Две пенсии для бюджетников» высказались представители бюджетных учреждений, активно принимающих участие в программе – Центр национальных культур и Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей «Аистенок».

В результате, представители бюджетных учреждений и в Сургуте, и в Нижневартовске пришли к выводу о том, что программа правительства Югры «Две пенсии для бюджетников» — на сегодня лучший инструмент для повышения благосостояния югорчан по окончании их трудовой деятельности.

Возможностями, которые дает окружной закон, уже воспользовалось более 30 тысяч работников бюджетной сферы Югры, свыше 2 тысяч из них получают дополнительную пенсию.