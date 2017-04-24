​В Югре снова ожидается ураганный ветер

Во вторник, 25 апреля, местами в Югре ожидается усиление ветра порывами до 16 метров в секунду. Дуть он будет с юга. Также, по прогнозу Ханты-Мансийского гидрометеоцентра, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью составит 0,+5 ºС, при прояснениях до -5 ºС, днем +8,+13 ºС, по югу до +18 ºС, по северным районам +1,+6 ºС.

В среду также ожидаются дождь, снег, порывисты ветер и гололед. 27 апреля неблагоприятные погодные явления постепенно прекратятся.