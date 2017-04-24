​Михаил Селюков принял участие в чествовании победителей окружного конкурса «Жизнь – священный дар»

В Сургуте прошла торжественная церемония награждения победителей окружного конкурса «Жизнь – священный дар» по итогам работы за 2016 год. Конкурс проводился Региональным Благотворительным фондом «Жизнь - Священный дар» и приходом храма Святого великомученика Георгия Победоносца (г.Сургут) совместно с Департаментом здравоохранения ХМАО-Югры. Главная цель конкурса – сохранение жизни детей в период беременности матери за счет эффективной социально-психологической поддержки рожениц.

Честь открыть церемонию была предоставлена настоятелю храма Георгия Победоносца Антонию Исакову и главе города Сургута Вадиму Шувалову. В конкурсе приняли участие десятки лечебных учреждения, акушеров-гинекологов и психологов Югры. Награждение проходило по нескольким номинациям.

Победителем в номинации «Медицинская организация – в защиту жизни» стала Югорская городская больница. Врачи Югорска оказались самыми убедительными среди других лечебных учреждений и показали наилучший результат по сохранению беременностей среди своих пациенток.

За победу в номинации «Женская консультация – в защиту жизни» боролось 21 лечебное учреждение. Первое место завоевала Сургутская городская клиническая поликлиника № 4.

В номинации «Инициатива в защиту жизни» оценивалась информационная деятельность по защите материнства и детства и популяризации семейных ценностей. Наиболее активно в этом направлении работали сотрудники Сургутской городской клинической поликлиники № 2, за что и были удостоены первого места в своей номинации, повторив результат прошлого года.

Наиболее сложной была работа конкурсной комиссии при определении победителя в номинации «Личный вклад – в защиту жизни», так как за победу в ней боролось 73 кандидата. В итоге, победителем стала Алиня Амировна Галиуллина, врач акушер-гинеколог Сургутской городской клинической поликлиники №1.

Лучшим психологом (волонтером) доабортного консультирования стала Флюра Ханзовна Довлетшина (Лянторская городская больница), второе место заняла Елена Александровна Коркишко (Сургутская городская поликлиника № 2), третье место - Лариса Павловна Кынева (Пыть-Яхтская окружная клиническая больница). Кстати, Лариса Павловна уже второй год подряд удостаивается бронзы в этой номинации.

Отдельно за стремление к победе была отмечена социально-психологическая служба Урайской городской больницы. Также на сцене чествовали многодетные семьи города Сургута.

Выступая на торжественной церемонии награждения, депутат Тюменской областной Думы (фракция ЛДПР) Михаил Селюков отметил: «Мы развиваем наши города, строим школы, университеты, спортивные и культурные учреждения. И все это делается ради наших детей, нашего будущего. Что может быть важнее сохранения жизни ребенка, создания крепкой семьи? Семья – залог крепкого города, региона, государства, служит основой процветания и стабильности. Поэтому просто необходимо двигаться дальше, помогать и поддерживать тех, кто в этом нуждается. Конкурс «Жизнь – священный дар» не соревнование за призовые места и кубки, и тысячи спасенных жизней тому подтверждение. Его идея нашла отклик и в других регионах. Накануне прошло подведение итогов аналогичного конкурса, проводившегося на юге Тюменской области. И я убежден, что благодаря всем неравнодушным людям, кто организовывает конкурс и участвует в нем, будут достигнуты новые вершины и победы».

Также Михаил Викторович вручил Благодарственное письмо Начальнику отдела организации акушерско-гинекологической помощи Департамента здравоохранения ХМАО-Югры Софье Владимировне Яковенко, при активной поддержке и помощи которой провидится конкурс.

В завершении церемонии организаторы конкурса поблагодарили за помощь и поддержку заместителя председателя Тюменской областной Думы Галину Александровну Резяпову и депутата Тюменской областной Думы Михаила Викторовича Селюкова.