Средний доход жителей Югры в феврале 2017 года составил 43 тысячи 218 рублей . Это на 0,5 процента меньше, чем в январе этого же года, однако на 0,8 процента больше, если сравнивать январь-февраль 2017 года с аналогичным периодом 2016. Номинальная зарплата в последний зимний месяц в ХМАО составила 56 тысяч 605 рублей. Но по сравнению с предыдущим месяцем реальная зарплата упала сразу на 6,7 процента. Данные Тюменьстата публикует РБК-Тюмень.
Средний доход югорчан немного увеличился по сравнению с прошлым годом
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