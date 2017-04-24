Средний доход югорчан немного увеличился по сравнению с прошлым годом

Средний доход жителей Югры в феврале 2017 года составил 43 тысячи 218 рублей . Это на 0,5 процента меньше, чем в январе этого же года, однако на 0,8 процента больше, если сравнивать январь-февраль 2017 года с аналогичным периодом 2016. Номинальная зарплата в последний зимний месяц в ХМАО составила 56 тысяч 605 рублей. Но по сравнению с предыдущим месяцем реальная зарплата упала сразу на 6,7 процента. Данные Тюменьстата публикует РБК-Тюмень.