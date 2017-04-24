​Большинство россиян поддержали отказ телеканалов транслировать «Евровидение»

На фоне запрета, введенного Украиной на въезд российской конкурсантки, решение «Первого канала» отказаться от трансляции конкурса «Евровидение» поддержали 75 процентов опрошенных ВЦИОМ. Несогласие с позицией руководства канала выразили 18 процентов россиян. В целом, выяснили социологи, за пять лет число граждан, хоть раз смотревших «Евровидение», несколько выросло. Если в 2012 году о том, что видели трансляции песенного конкурса, сообщали 76 процентов, то в 2017-м – 82 процента россиян.

«Реакция россиян на решение об отказе транслировать «Евровидение» в этом году – предсказуема. Позиция Украины в отношении Юлии Самойловой воспринимается как несправедливая и политизированная. А несправедливость порождает эмоциональный отклик, который и зафиксирован в ходе опроса. Отсутствие телетрансляции – это все лишь демонстрация позиции российской стороны. Желающие могут посмотреть конкурс и в Интернете, так что об ограничении прав и возможностей речи не идет. А демонстрация позиции, тем более, когда «наших обижают», вызывает уважение», - прокомментировал данные исследования руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 17-18 апреля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.