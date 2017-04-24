​В отношении «Когалымавиа» введена процедура банкротства

Арбитражный суд Москвы по заявлению Федеральной налоговой службы России ввел процедуру наблюдения в отношении авиакомпании «Когалымавиа», сообщаетРАПСИ. Согласно материалам дела, заявление налогового органа о признании банкротом авиакомпании было подано в связи с неисполнением обществом обязанности по уплате обязательных платежей по страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное страхование за 2014-2015 годы. Временным управляющим «Когалымавиа» суд утвердил Римму Багавиеву, дело о банкротстве по существу арбитраж рассмотрит 19 октября.

Ранее дело о банкротстве авиакомпании неоднократно откладывалось. Юрист «Когалымавиа» заявлял в суде, что компания готова погасить задолженность, однако ей необходимо время.

Росавиация с 15 марта 2016 года ограничила сертификат эксплуатанта «Когалымавиа». Кроме того, 24 марта 2016 года Росавиация также лишила авиакомпанию «Когалымавиа» допусков на 13 международных направлений.

Лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае 31 октября 2015 года, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. По данным ФСБ РФ, катастрофа произошла в результате теракта. После катастрофы А321 полеты российских самолетов в Египет были приостановлены.