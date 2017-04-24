​В Югре ведется прием заявок на отбор сувенирной продукции для Российского реестра

В Югре идет прием заявок на отбор сувенирной продукции Российского реестра. В список будут включены художественные или художественно оформленные изделия, специализированные для реализации на туристском рынке, отражающие культурно-историческую, этническую, событийную, религиозную и иную региональную специфику, прошедшие региональный отбор.

Прием заявок осуществляется с 17 апреля по 16 июня 2017 года, сообщается на сайте «Туризм в Югре». Вопросы проведения на территории автономного округа Югры регионального отбора сувенирной продукции на включение в реестр национальной сувенирной продукции курирует департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Всех заинтересованных лиц приглашают принять участие в конкурсном отборе сувенирной продукции.