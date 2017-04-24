​В Югре в шестой раз пройдет автопробег в честь Дня Победы

26 апреля в Приобье будет дан старт шестому автопробегу на раритетных автомобилях «Победа – одна на всех». Маршрут пройдет почти по всем городам и района Югры. Участники проекта преодолеют более пяти тысяч километров, возложат цветы к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны, встретятся с ветеранами, тружениками тыла, с молодежью и главами муниципальных образований. Завершится проект 9 мая в Ханты-Мансийске, где «Победы» примут участие в параде. Отметим, в составе автопробега - пять раритетных автомобилей ГАЗ М-20 «Победа» до 1957 года выпуска.

В окружном департаменте общественных и внешних связей отметили, что в этом году главная цель автопробега — собрать по всему маршруту послания от ветеранов и молодежи будущим поколениям. Послания будут отражены на полотнищах, которые в итоге сошьют в единый квилт – «Послание Победителей».

За передвижением участников автопробега «Победа - одна на всех» можно будет следить в режиме реального времени по хэштэгам #ПобедаОднаНаВсех и #МолодежьЮгры на официальных страницах проекта в ВКонтакте, фейсбуке и инстаграме.