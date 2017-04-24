​Турция увеличит срок безвизового пребывания россиян до 90 дней

Турция продлевает срок безвизового пребывания граждан России с 60 до 90 дней, сообщает «Коммерсант» со ссылкой газету Sabah. Заявление сделал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция начнет предметное обсуждение с Россией перехода на взаимные поездки граждан по внутренним удостоверениям личности, без загранпаспортов.

Турция стала самым популярным курортом у россиян через месяц после снятия запрета. Динамика бронирований туров в Турцию замедлилась только на фоне сообщения Росавиации о возможном ограничении чартерного сообщения.