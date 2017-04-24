​Тюменец в пробке принял роды у жены

Жителю Тюмени из-за автомобильной пробки пришлось самостоятельно принимать роды у супруги. 20 апреля около восьми утра Элиза и Ленар Айтбаевы по дороге в роддом попали в затор на улице Мельникайте. Малыш считаться с дорожной ситуацией не стал и родился на заднем сидении машины.

«Деваться было некуда. Жена ехала на заднем сидении и закричала, что все, ребенок уже появляется на свет. После того как я положил нашего сына на живот жене, я не знал, что делать с пуповиной. Я начал спрашивать, что дальше делать у прохожих женщин, нужно ли перерезать пуповину, может пережать или нет. Мне сказали: «Ты свое дело сделал, теперь нужно, чтобы приехали медики», – рассказал корреспонденту сайта 72.ru мужина.

Мальчик родился весом четыре с половиной килограмма и ростом 56 сантиметров. Он стал четвертым ребенком в семье Айтбаевых. Назвали его Сулейман.

Фото: 72.ru

22 апреля маму и малыша выписали из роддома, и они отправились домой.