​Треть россиян верят в то, что экономическая ситуация в стране стабилизируется в этом году

32,4 процента россиян надеются на то, что в ближайшем будущем экономическая ситуация в стране стабилизируется. Их доля за год выросла восемь процентов, свидетельствуют данные опроса РАНХиГС, результаты которого публикуют «Известия». Доля сограждан, которые ожидают улучшения ситуации в экономике, выросла за год с 7,6 до 13,1 процента. Доля пессимистов, которые считают, что спад в экономике продлится один-два года, сократилась с 42 до 29 процентов.

Позитивный настрой аналитики объясняют замедлением инфляции с двузначных значений до минимума в четыре процента, укреплением курса рубля и улучшением бюджетной ситуации в регионах.

Ранее эксперты ООН прогнозировали, что зарплаты россиян в 2017 году могут вырасти на 2-3 процента, частично компенсировав падение 2015–2016 годов. В следующем году можно ожидать более высокий рост.

В конце марта министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что реальные доходы населения в этом году начали расти. Так, по официальным данным, зарплата россиян в начале года выросла на 2,3 процента, а реальные доходы — на один процент.

Пока же уровень бедности в России сохраняется на уровне предыдущего года: 13,5 процента в 2016-м по сравнению с 13,3 процента в 2015-м (официальные данные Росстата). По словам завлабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елены Гришиной, уровень бедности — это показатель с накапливаемым эффектом, он начнет выправляться в течение нескольких лет.

«Консервативный прогноз на этот год — уровень бедности населения не будет расти. Но о существенном снижении доли населения, чьи доходы ниже прожиточного минимума, пока говорить преждевременно. Должно пройти время — не один и не два года — с учетом того, что экономика страны будет расти», — отметила она.

По прогнозам Всемирного банка, ситуация в ближайшее время будет улучшаться. В докладе об экономике России за ноябрь 2016 года отмечается, что уровень бедности в 2017 и 2018 годах, по прогнозам, составит 12,2 и 11,8 процента соответственно. «Номинальные доходы у большей части населения будут расти быстрее, чем прожиточный минимум, что позволит большему числу людей преодолеть бедность», — отмечается в докладе. Это станет возможным благодаря замедлению инфляции и ускорению роста зарплат по мере восстановления экономики.