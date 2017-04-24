Росреестр: Земля на Дальнем Востоке ждет всех желающих

18 января 2017 года Росреестр по ХМАО-Югре, совместно с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре и МФЦ Югры заключено соглашение об организации приема заявлений о предоставлении гражданам РФ земельных участков на Дальнем Востоке.

В соответствии с ФЗ №119 –ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 февраля 2017 года земельные участки, расположенные на Дальнем Востоке, смогут получить все граждане России.

Заявление о предоставлении земельных участков можно подать при обращении в МФЦ по месту проживания.