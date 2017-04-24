​Родительский контроль защитит ребенка от странных друзей Вконтакте

Чем занимается ваш ребенок в интернете? Если волнует этот вопрос, знайте, что вы не одиноки. По данным опроса больше половины детей скрывают от родителей свои активности в Сети. Примерно каждый третий ребенок умалчивает о том, что делает в интернете. При этом 73% детей чувствуют себя незащищенными и хотят больше разговаривать о киберугрозах со старшими. Специально для заботливых родителей компания «Ростелеком» предлагает решение, способное защитить ребенка в интернете.

Услуга «Ростелекома» - Родительский контроль «Kaspersky Safe Kids» - позволит защитить ребенка от негативного влияния Интернета, ограничить или запретить доступ к опасному контенту, организовать контроль за временем пользования устройствами. Услуга работает на ноутбуке, домашнем компьютере или смартфоне.

Например, если установить приложение на смартфон, то вы всегда будете в курсе того, с кем и как общается ваш ребенок, где бы вы ни находились. Знайте об изменениях в списке друзей ВКонтакте, о подозрительных группах, в которых состоит ваш ребенок, получайте уведомления о звонках и SMS ребенка.

Родительский контроль «Ростелекома» может отслеживать местонахождение Вашего чада и присылать оперативные уведомления об его активности. Задайте периметр на карте, в пределах которого ему следует быть в определенный период времени, и, если ребенок покинет безопасный периметр, получите мгновенное уведомление.

Только для пользователей интернет-услуг компании «Ростелеком» при оформлении годовой подписки в подарок - два месяца бесплатного использования. Ежемесячная подписка — 99 руб./мес. Первый месяц после активации — бесплатно, далее автоматическая платная пролонгация. Подробнее на сайте.