​Лолиту не пустили на Украину навестить заболевшую дочь

На минувших выходных певица Лолита Милявская не смогла въехать на территорию Украины, чтобы навестить заболевшую дочь. О своих злоключениях артистка рассказала в инстаграме. По ее словам, ей запретили въезд из-за посещения Керчи в 2015 году. «Вы разлучаете людей, разлучаете семьи, делаете все невозможное для того, чтобы было мирное существование», - обратилась она к СБУ. В ответ на обращение певицы в твитере Службы безопасности Украины появилось ее неудачное фото, где у Лолиты случайно оголилась грудь, с подписью «Удачи».

Лолита Милявская родилась в городе Мукачево Закарпатской области. Много лет она жила и работала в Киеве. Сейчас на Украине живет ее дочь и мама.