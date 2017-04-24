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​Из потерпевшего в обвиняемые: Житель Октябрьского района пойдет под суд за дачу ложных показаний

Житель Октябрьского района пойдет под суд за дачу ложных показаний. Мужчина выступал потерпевшим по делу о массовой потасовке. Драка между местными жителями одного из населенных пунктов района произошла в июле прошлого года. Одного из участников забили насмерть. Второй получил легкие травмы. По данному факту Няганским межрайонным следственным отделом было возбуждено и расследовалось уголовное дело в отношении лица, подвергшего избиению потерпевших.

«Потерпевший, получивший телесные повреждения легкой степени тяжести, в ходе допросов давал показания, согласно которым преступления были совершены одним мужчиной. Эту версию подтверждали и другие доказательства, собранные в рамках следствия», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Но уже на суде, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, мужчина заявил, что погибшего избивали четверо. «По версии следствия, он умышленно препятствовал установлению истины по уголовному делу и объективному рассмотрению уголовного дела судом, желая ввести суд в заблуждение относительно фактических обстоятельств произошедшего», - пояснили в ведомстве.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следствием собраны достаточные доказательства и в скором времени обвиняемый предстанет перед судом.


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Сегодня в 09:50, просмотров: 113, комментариев: 0


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