​Минздрав предлагает ограничить все формы рекламы фаст-фуда и газировки

Минздрав выступил за ограничение всех форм рекламы фаст-фуда, сладостей и газировки. Предложение содержится в доработанном варианте стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года, сообщает RNS.

«Законодательное ограничение всех форм рекламы пищевых продуктов с высоким содержанием энергии, насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или соли, в первую очередь направленной на детей и с участием детей, таких как сладкие, особенно, газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, колбасные изделия», - говорится в тексте документа.

Ранее ведомство предлагало законодательно ограничить по продолжительности и времени показа такую рекламу на телевидении. В настоящем проекте ограничение предлагается распространить и на другие формы рекламы.