​«Яндекс.Навигатор» станет платным для таксистов и курьеров

«Яндекс» планирует начать брать деньги с таксопарков, курьерских служб и другого бизнеса, использующего навигационные сервисы «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» в коммерческих целях. Тестирование нового формата стартует в этом году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

Коммерческие лицензии будут новым каналом монетизации геосервисов. Условия их использования разработают после тестирования.

Эксперты полагают, что «Яндекс» рискует: пользователи могут перейти на альтернативные бесплатные продукты. «Если вы предлагаете сервис за деньги, а у конкурента есть бесплатный продукт с аналогичной или чуть хуже функциональностью, то вдолгую всегда выигрывает ваш соперник»,— отмечат глава Maps.me Евгений Лисовский. Таксисты и курьеры много двигаются по городу с включенным навигатором, что позволяет непрерывно получать информацию о дорожной обстановке. Если они массово начнут переходить на сервисы конкурентов, "Яндекс" может потерять большой объем данных о пробках.