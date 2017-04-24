​Запущенная в Югре «Система-112» будет автоматически определять местонахождение абонента

Запущенная в Югре «Система-112» будет систематически определять местонахождение звонящего человека. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре, специальная возможность начнет действовать уже с 1 мая. При звонке на номер экстренных служб, при необходимости, нужно быть готовым назвать фамилию, имя и отчество абонента, год рождения, адрес его регистрации по месту жительства.
В ведомстве подчеркнули, что согласие пользователя услуг связи на обработку и предоставление его персональных данных в «Систему-112» не требуется. Оператор связи при этом обязан обеспечить защиту переданных данных в соответствии с законодательством РФ.
Как сообщало siapress.ru ранее, промышленная эксплуатация «Системы-112» уже начата. Пользователи услуг связи Югры в сетях местной телефонной связи и сетях подвижной радиотелефонной связи помимо единого номера 112 также могут вызвать экстренные службы по трехзначным номерам 101, 102, 103, 104. Также действуют двузначные номера 01, 02, 03, 04.
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