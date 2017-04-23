​Инвесторы готовы вложить в развитие индустриальных парков Сургута и района 4,2 млрд рублей

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочее совещание с руководителями индустриальных парков, которые создаются в Сургуте и Сургутском районе. Обсуждались три площадки, под которые выделены земельные участки в 2015-2916 года.
Сейчас идет структурирование и оформление проектов. Эти работы осуществляются в соответствии с требованиями Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для дальнейшего получения федеральных мер поддержки данных проектов, подчеркнули в окружном департаменте общественных и внешних связей.
Два индустриальных парка, общей площадью 28 гектаров, создаются в поселке Солнечный Сургутского района. Они предназначены для размещения производств, связанных с нефтехимией, производством железобетонных изделий, создание логистического комплекса. Инвестиционная емкость данного проекта составляет порядка 3,6 миллиарда рублей, включая инвестиции в создание производств. «Как было отмечено в ходе совещания, в настоящее время подписаны соглашения с якорными резидентами парка, заключены предварительные договоры на поставку сырья и реализацию готовой продукции резидентов, обеспечено привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры парка», - рассказали в департаменте.
На индустриальной площадке в городе Сургуте планируется создание предприятий по производству электрощитового и вентиляционного оборудования, блочных конструкций, а также создание учебного центра для повышения квалификации работников по техническим специальностям. В настоящее время инициатор проекта выбрал земельный участок на территории города. Проводятся мероприятия по его оформлению, подготовлен план действий. Инвестиционная емкость проекта составляет порядка 600 миллионов рублей.
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