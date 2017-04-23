​Инспекторы ГИБДД нашли больше тридцати опасных участков на дорогах пяти муниципалитетов Югры

В ГИБДД округа подвели итоги акции «Безопасные дороги Югры!», проведенной с 17 по 21 апреля в пяти муниципалитетах - Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте, Пыть-Яхе и населенных пунктах Нефтеюганского района.

«Выявлены недостатки в эксплуатационном состоянии проезжей части и тротуаров, установке и размещении технических средств организации дорожного движения», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проведения мероприятия в адрес эксплуатирующих дороги организаций и владельцев дорог выдано тридцать семь предписаний и четыре представления с указанием мероприятий по устранению недостатков и конкретных сроков их выполнения.

В отношении девяти должностных и трех юридических лиц проводятся проверки в рамках ч. 1 статьи 12.34 КоАП РФ за не принятие своевременных мер по устранению повреждений проезжей части и не восстановлению поверженных дорожных знаков.