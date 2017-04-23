​Рыбакам Югры напомнили о том, что наступил период «тишины»

В Югре в связи с весенним нерестом запрещается добыча всех видов водных биоресурсов любыми орудиями лова за исключением летних удочек, напомнили в отделе государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре.

В частности, ловля рыбы запрещена от начала распаления льда до 31 мая в реках Обь и Иртыш с их притоками и пойменными системами, а также от распаления льда по 30 июня – в реке Конда от устья до Кондинского сора и в Кондинском соре.