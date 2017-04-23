​Жители Югры могут узнать свой ВИЧ-статус на рабочем месте

Жители Югры могут пройти тесты на ВИЧ на работе. Окружной Центр СПИД развивает сотрудничество с предприятиями и учреждениями округа в этом направлении. Тестирование — только одна из форм работы специалистов с югорчанами. Также проводятся занятия с элементами психологического тренинга, организуют просмотры фильмов, лекции, семинары, посвященные вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С.

«Наша цель - повысить уровень знаний населения о путях передачи ВИЧ-инфекции и мерах предупреждения заражения ВИЧ, формированию толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным людям и недопустимости дискриминации», - пояснили в Центре СПИД.

Только за первый квартал 2017 года специалисты совершили 50 выходов на предприятия и организации автономного округа, прошли обследование на ВИЧ на рабочем месте около двух тысяч человек.