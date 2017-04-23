​В Югре проходит конкурс чтецов стихов о Великой Отечественной войне

Югорчан от 12 до 30 лет приглашают принять участие в конкурсе чтецов стихотворных произведений, посвящённый Победе советского народа в Великой Отечественной войне. В окружном департаменте общественных и внешних связей отметили, что цель конкурса — духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание югорской молодёжи.

Для участия необходимо в срок до 22 мая направить заявку по прилагаемой форме и конкурсные работы на электронный адрес onvphmao@mail.ru. Итоги мероприятия будут подведены 31 мая.