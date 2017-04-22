​Белоярский район получил 35 миллионов за два успешных жилищных проекта

Белоярский района взял первое и третье призовые места в конкурсе «Современная модель жилищного строительства». Победителей объявили на Совете глав, который состоялся в окружной столице. Гранты главе района Сергею Маненкову вручила глава региона Наталья Комарова. «Настоящий и будущий облик каждого города, деревни или посёлка зависит от вложенного труда. Эксклюзивная Белоярская территория в этом смысле показательная», - отметила губернатор.

Общая сумма грантовой поддержки составила почти 35 млн рублей. По словам главы района, деньги пойдут на благоустройство городского микрорайона, места для отдыха граждан, парковки и детские городки.

«В начале этого года районная администрация подготовила порядок обмена аварийного жилья на многоквартирные дома. Именно на основании этого порядка и подготовили конкурсный проект, который представили в правительство округа. Порядок позволяет переселять белоярцев в новые квартиры в предупредительном режиме. Проще говоря, заранее. Власти округа высоко оценили опыт Белоярского района. Тем более, что программа уже показала свою эффективность. Коммунальщики района уже проводят консультации для всех желающих. А таковых набралось уже около трёх десятков семей», - рассказали о победивших проектах в окружном департаменте общественных и внешних связей.