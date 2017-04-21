​На индексацию пенсий работающим пенсионерам России понадобится 200 млрд рублей

Замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев на Красноярском экономическом форуме рассказал журналистам, что пенсии у работающих пенсионеров, возможно, вновь будут индексироваться. «Там все просто, надо считать, сколько потребуется бюджетных средств, и в правительстве решать», - приводит его слова «Российская газета».

Сейчас в России около 9,6 млн работающих пенсионеров. Для индексации пенсий им потребуется 200 млрд рублей, заявил журналистам глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в кулуарах форума. «Для того, чтобы говорить об этом вопросе, нужно иметь ввиду, что это надо порядка 200 млрд рублей. Будет такое поручение - будем обсуждать», - цитирует Дроздова ТАСС. По его словам, пока в ПФР не поступало поручения рассмотреть возможность такой индексации.

Пенсии работающих россиян были заморожены с января 2016 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках отчета в Госдуме об итогах работы правительства в 2016 году заявил, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров и инвалидов не закрыт и правительство в ближайшее время сформулирует свою позицию.