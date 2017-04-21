16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,2307   EUR  60,3187  

​На индексацию пенсий работающим пенсионерам России понадобится 200 млрд рублей

Но пока решение об их «разморозке» не принято

Замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев на Красноярском экономическом форуме рассказал журналистам, что пенсии у работающих пенсионеров, возможно, вновь будут индексироваться. «Там все просто, надо считать, сколько потребуется бюджетных средств, и в правительстве решать», - приводит его слова «Российская газета».

Сейчас в России около 9,6 млн работающих пенсионеров. Для индексации пенсий им потребуется 200 млрд рублей, заявил журналистам глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в кулуарах форума. «Для того, чтобы говорить об этом вопросе, нужно иметь ввиду, что это надо порядка 200 млрд рублей. Будет такое поручение - будем обсуждать», - цитирует Дроздова ТАСС. По его словам, пока в ПФР не поступало поручения рассмотреть возможность такой индексации.

Пенсии работающих россиян были заморожены с января 2016 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках отчета в Госдуме об итогах работы правительства в 2016 году заявил, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров и инвалидов не закрыт и правительство в ближайшее время сформулирует свою позицию.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:45, просмотров: 74, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Статья дня. Пустое здание на улице Энергетиков: что нужно инвестору, чего хотят чиновники и в чём реально нуждается город?

​Статья дня. Пустое здание на улице Энергетиков: что нужно инвестору, чего хотят чиновники и в чём реально нуждается город?
«Новый Город» — о ситуации вокруг пустующего стеклянного здания возле СОКБ
Артем Мазнев Сегодня в 12:02
684 10
​Я не представляла, сколько в Сургуте озлобленных людей

​Я не представляла, сколько в Сургуте озлобленных людей
Знаю, что нельзя помочь всем. Но помогла уже многим. А вы?
Вероника Шитова, волонтер ОД «Дай лапу», оператор «горячей линии» Сегодня в 11:24
301 0
​Автовокзалу там не место // ИНФОГРАФИКА

​Автовокзалу там не место // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru полагает, что размещать транспортный узел на Грибоедовской развязке не стоит
Редакция СИА-ПРЕСС 20 апреля в 18:33
353 0
Ялуторовск привлек по 100 тыс. рублей инвестиций на одного жителя

Ялуторовск привлек по 100 тыс. рублей инвестиций на одного жителя
С 2012 года инвестиции в экономику Ялуторовска, расположенного в 75 км в юго-востоку от Тюмени, составили около 4 млрд рублей
Никита Шаганенко 20 апреля в 17:48
331 0
​Семь раз отмерь, прежде чем резать

​Семь раз отмерь, прежде чем резать
Поддержите нашу идею – дайте городу транспортный узел, достойный называться современным.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского болгарского землячества 20 апреля в 09:44
479 3
​Нефть и геополитика // АУДИО, ТЕКСТ

​Нефть и геополитика // АУДИО, ТЕКСТ
Чего ждать от рынка на этой неделе? Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 20 апреля в 08:20
221 0
​Городская бессмыслица // ИНФОГРАФИКА

​Городская бессмыслица // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru не видит пользы от прошедшего в Сургуте урбанистического форума
Редакция СИА-ПРЕСС 18 апреля в 17:12
603 3
«Нефть выросла на геополитических новостях, поэтому не обольщайтесь...» // АУДИО

«Нефть выросла на геополитических новостях, поэтому не обольщайтесь...» // АУДИО
Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 18 апреля в 11:26
360 0
​Предложение, от которого нельзя отказаться

​Предложение, от которого нельзя отказаться
В «Дай Лапу» мне предложили попробовать себя в роли оператора «горячей линии». Казалось, что в этом нет ничего сложного – бери телефон и отвечай на звонки. На самом же деле всё не так просто.
Александр Побережный, главный редактор портала «О, Сургут!» 18 апреля в 10:15
522 3
Живете выше 16-го этажа? Готовьтесь, что во время пожара вам никто не поможет

Живете выше 16-го этажа? Готовьтесь, что во время пожара вам никто не поможет
«Новый Город» выяснял, до куда не доберутся и не дотянутся сургутские огнеборцы, даже если очень захотят
Лилия Сулейманова 17 апреля в 16:13
880 3
Нам нужно выйти на новый уровень

Нам нужно выйти на новый уровень
Это позволит посмотреть на ситуацию с общественными пространствами в городе с другого ракурса
Алексей Фокеев, директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута 16 апреля в 19:01
954 4
«Это праздник добра, душевного тепла и милосердия, торжества созидательных сил...»

«Это праздник добра, душевного тепла и милосердия, торжества созидательных сил...»
Поздравление губернатора Югры Натальи Комаровой с праздником христианского календаря Христовым Воскресением
Наталья Комарова, губернатор ХМАО-Югры 16 апреля в 12:14
510 3
​По итогам урбанистического форума ждем готовые проекты

​По итогам урбанистического форума ждем готовые проекты
На проходящем на этих выходных в Сургуте II урбанистическом форуме «Среда со смыслом» присутствует большой десант из городской администрации
Роман Богач, начальник управления экологии и природопользования администрации Сургута 15 апреля в 15:04
886 2
​Надо повышать цену владения автомобилем

​Надо повышать цену владения автомобилем
Без этого транспортное поведение российских автовладельцев не изменится
Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ 15 апреля в 13:26
1647 21
​Сургутская неделя. ​Перспективы и смыслы

​Сургутская неделя. ​Перспективы и смыслы
Сургуту «светят» деньги и урбанистический форум
Олег Владимиров 15 апреля в 08:00
580 0
Как в Сургуте планомерно захватывается территория возле ключевой городской магистрали

Как в Сургуте планомерно захватывается территория возле ключевой городской магистрали
Газета «Новый Город» начала серию публикаций об уничтожении поймы Оби с рассказа о бетонном остове возле «Сургут Сити Молла»
Анастасия Семихатских 14 апреля в 11:37
2302 7
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика