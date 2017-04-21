​Депутаты окончательно запретили называть детей нелепыми именами

Госдума РФ 21 апреля приняла в окончательном третьем чтении законопроект, который ограничивает фантазии родителей в выборе имен для своих детей, сообщает «Российская газета». Принятый в итоге вариант ограничивает право родителей давать детям имена, состоящие из цифр, или буквенных кодов, называть ребенка по должности, например, губернатор или президент. Нельзя также, согласно новому закону, использовать в имени ребенка бранные слова, символы, кроме дефиса, когда он требуется в случае, если имя составлено из двух. Из двух частей теперь может быть составлена и фамилия. Возможность давать ребенку и материнскую, и отцовскую теперь узаконена.