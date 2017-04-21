В Югре расширили перечень муниципалитетов, за переезд в которые врачам из других регионов заплатят миллион рублей

В постановление правительства Югры «О денежных выплатах отдельным медицинским (фармацевтическим) работникам» в пятницу, 21 апреля, внесены изменения, которые направлены на ликвидацию дефицита узких специалистов в больницах и поликлиниках округа.

«Документом устанавливается порядок конкурсного отбора медицинских работников в возрасте до 45 лет, прибывших в 2017 году из других регионов России в города Югры и претендующих на единовременную выплату в размере миллиона рублей. Кроме того, мы расширяем перечень территорий, в которых для привлечения специалистов будет применяться такая выплата», - сообщил на заседании заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин.

В данный список вошли Когалым, Нягань, Мегион, Пыть-Ях и Югорск. Таким образом, общее количество муниципалитетов, участвующих в проекте, выросло до 12, включая крупнейшие города, такие как Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Нижневартовск и Сургут.

Кроме того, в 2017 году будет сохранено право на единовременную выплату в 500 тысяч рублей для заведующих ФАПов и фельдшеров, приглашенных на работу в сельские населенные пункты, подчеркнули в департаменте общественных и внешних связей округа. В целом на эти меры поддержки в окружной программе развития здравоохранения предусмотрено 48 миллионов рублей.

По словам исполняющего обязанности директора Департамента здравоохранения Югры Владислава Нигматулина, в этом году в округ должны приехать 45 врачей. «Надеюсь, что мы сможем реализовать задуманное до конца года. Это позволит улучшить доступность медицинской помощи на территории автономного округа», - выразил надежду он.