​Синоптики обещают, что в воскресенье в Югре потеплеет

Предупреждение о неблагоприятной погоде продлено на субботу, 22 апреля. В первый выходной в Югре ожидаются гололедные явления, сильный ветер и сильные осадки — снег и мокрый сне. Особенно ветрено будет грядущей ночью: порывы составят 16-21 метр в секунду. Днем ветер чуть стихнет: до 12-17 метров в секунду.

Температура ночью составит -4,+1 ºС, по востоку до +6 ºС, по западным районам при прояснениях до -5,-10 ºС, днем 0,+5 ºС, по востоку до +10 ºС, по западным и северным районам -1,-6 ºС.

Но уже в воскресенье ситуация изменится. «В период с 23 по 28 апреля ожидается преобладание спокойной погоды с неоднородным температурным режимом, переменная облачность, местами небольшие осадки смешанного характера. При отрицательной температуре воздуха - слабые гололедные явления», - сообщили в Ханты-Мансийском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.