​В Югре на 11 процентов снизилась заболеваемость туберкулезом

Представители департамента здравоохранения Югры приняли участие во Всероссийском видеоселекторном совещании Министерства здравоохранения РФ, посвященном вопросам организации оказания медицинской помощи больным с туберкулезом. На нем было отмечено, что в прошлом году в этом направлении проделана большая работа и она дает свои положительные результаты: достигнуты значительные успехи как в борьбе с заболеваемостью, так и смертностью населения от туберкулеза. В том числе, и в Ханты-Мансийском автономном округе.

В Югре планомерно реализуются мероприятия, направленные на снижение смертности населения от туберкулеза, подчеркивают в окружном департаменте здравоохранения. В 2016 году профилактическими осмотрами на туберкулёз с применением всех методов обследования было охвачено 77,5 процента населения округа. Детское население в возрасте 0-14 лет с применением проб осмотрено почти на 94 процента, подростковое и взрослое население с применением флюорографии органов грудной клетки - на 93,3 процента.

Показатель общей заболеваемости туберкулезом составил 53,0 на 100 тыс. населения и снизился на 11,1 процента.Показатель распространённости составил 107,1 на 100 тыс. населения со снижением по сравнению с 2015 годом на 2,6 процента.

Уровень множественной лекарственной устойчивости среди бациллярных больных туберкулезом сократился на 6,7 процента, при увеличении до 99 процентов доли больных туберкулезом, прошедших тестирование на лекарственную чувствительность возбудителя молекулярно-генетическими методами. Число пациентов, выделяющих микобактерии туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью среди впервые выявленных больных, снизилось на 15,3 процента. По итогам 2016 года отмечено снижение на 9,6 процента показателя заболеваемости туберкулезом при сочетании с ВИЧ-инфекцией и стабилизация показателя распространенности туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией.

Таким образом, уменьшение числа заразных больных туберкулезом на территории региона привело к снижению на 11 процентов показателя заболеваемости населения туберкулезом, снижению на 25 процентов заболеваемости туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, снижению на 9,6 процента показателя заболеваемости туберкулезом при сочетании с ВИЧ-инфекцией, снижению на 27,5 процента уровня смертности от туберкулеза.