В следующие выходные в Сургуте стартует акция «Чистый город»

В Сургуте будет проведена общегородская акция «Чистый город», в ходе которой, что логично, сургутян приглашают выйти на субботники, которые будут проходить два месяца – вплоть до 28 июня.
Старт акции намечен на 29 апреля: в 10.00 планируется провести общероссийский субботник. Он пройдет на трех территориях:
1) Улица Островского, на которой участники будут прибирать зеленую придорожную зону (выдача инвентаря будет производиться у ЦКиД «Камертон»).
2) Муниципальный городской парк по проспекту Набережный.
3) Территория, прилегающая к ИКЦ «Старый Сургут». Сбор и выдача инвентаря будет проходить за храмом.
Для формирования общего списка участников акции администрация Сургута просит направлять заявку на участие в электронной форме по адресу: valieva_ev@admsurgut.ru
Дополнительную информацию об акции можно получить по телефонам:
52-45-66, 52-45-54, 52-45-51.
Кстати:
В прошлом году было проведено порядка 40 субботников, в которых приняло участие около 12 тысяч сургутян. На полигоны тогда вывезли 3000 кубометров мусора.
Как избавиться от страха выступать перед большой аудиторией? Тренер по технике речи Ксения Чернова // ONLINE 28 апреля в 13.00