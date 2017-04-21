В следующие выходные в Сургуте стартует акция «Чистый город»

В Сургуте будет проведена общегородская акция «Чистый город», в ходе которой, что логично, сургутян приглашают выйти на субботники, которые будут проходить два месяца – вплоть до 28 июня.

Старт акции намечен на 29 апреля: в 10.00 планируется провести общероссийский субботник. Он пройдет на трех территориях:

1) Улица Островского, на которой участники будут прибирать зеленую придорожную зону (выдача инвентаря будет производиться у ЦКиД «Камертон»).

2) Муниципальный городской парк по проспекту Набережный.

3) Территория, прилегающая к ИКЦ «Старый Сургут». Сбор и выдача инвентаря будет проходить за храмом.

Для формирования общего списка участников акции администрация Сургута просит направлять заявку на участие в электронной форме по адресу: valieva_ev@admsurgut.ru

Дополнительную информацию об акции можно получить по телефонам:

52-45-66, 52-45-54, 52-45-51.

Кстати:

В прошлом году было проведено порядка 40 субботников, в которых приняло участие около 12 тысяч сургутян. На полигоны тогда вывезли 3000 кубометров мусора.