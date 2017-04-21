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​В Хабаровске совершено вооруженное нападение на приемную ФСБ: убиты три человека

На приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю в пятницу, 21 апреля, в 17.02 совершено вооруженное нападение. В результате погиб сотрудник ФСБ, один из посетителей, а также нападавший, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России. Уточняется, что нападавший открыл стрельбу, не пересекая установленную зону технического контроля. На месте происшествия проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.


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Сегодня в 14:34, просмотров: 190, комментариев: 1


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Комментарии:
Roks
не нравится
Сегодня в 14:51
повод, проверить Навального.... недаром его сравнивают с гитлером 41 года

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