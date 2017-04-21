На приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю в пятницу, 21 апреля, в 17.02 совершено вооруженное нападение. В результате погиб сотрудник ФСБ, один из посетителей, а также нападавший, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России. Уточняется, что нападавший открыл стрельбу, не пересекая установленную зону технического контроля. На месте происшествия проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.
В Хабаровске совершено вооруженное нападение на приемную ФСБ: убиты три человека
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