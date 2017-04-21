​ВЦИОМ: Большинство россиян считают, что Ленина пора захоронить

63 процента россиян считают, что Ленина необходимо захоронить. Причем, 32 процента полагают, что сделать это нужно немедленно. Другая часть (31%) думают, что нужно выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог. Еще треть (31%) предлагает оставить все так, как есть сейчас. Таковы данные опроса ВЦИОМ, проведенного 9 -10 марта среди 1200 респондентов.

Отношение к Мавзолею Ленина у россиян по-прежнему неоднозначное: 39 процентов причисляют его к туристическим объектам и относятся равнодушно, 18 процентов - считают, что тело Ленина, как великого вождя, по праву находится в сердце страны. С другой стороны, 38 процентов граждан соглашаются с тем мнением, что нахождение тела Ленина на Красной площади – неправильно и противоестественно.

Накануне сообщалось о том, что депутаты Госдумы подготовили законопроект о захоронении вождя. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал этот документ крупнейшей провокацией против российской государственности. «Мы не просто рассматриваем это как вызов общественности, мы рассматриваем эту как крупнейшую провокацию против российской государственности», — цитирует Зюганова РИА «Новости».