​Закон принят: Выплаты бюджетникам переведут на карты «Мир»

Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает банки использовать только национальные платежные инструменты при переводе бюджетных выплат физлицам, сообщает «Интерфакс». Положения закона будут распространяться на выплаты денежного содержания, зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий. Обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным.

С 1 июля 2017 года карты «Мир» будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета в целях получения выплат из бюджета. Остальные граждане должны будут получить карту «Мир» до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров срок получения карты установлен до 1 июля 2020 года.

Закон также обязывает продавцов, выручка от реализации товаров которых за год превышает 40 млн рублей, обеспечить прием карт «Мир». Эта обязанность наступит после 1 октября 2017 года.

Банки должны будут не позднее 1 июля 2017 года обеспечить прием карт «Мир» во всех своих технических устройствах, предназначенных для осуществления расчетов, в том числе банкоматах.