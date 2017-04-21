​В Омской области на месте только построенной дороги образовалась гигантсткая воронка // ФОТО

В Омской области новая дорога ушла под землю. Подъездной путь к деревне Саратово ввели в эксплуатацию несколько месяцев назад. Однако первый же паводок смыл трассу, сообщает «Омск — Информ». Сообщения с населенным пунктом сейчас нет.
Фото: omskinform.ru
Местные жители утверждают, что дорожники очень спешили сдать автотрассу, работали в несколько смен и даже в сорокаградусные морозы. Видимо, это сказалось на качестве дороги. Строительная организация обещает исправить все недоделки в ближайшие дни. Дорога находится на гарантии, поэтому восстанавливать ее компании придется за свой счет.
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