​В Югре работают над созданием схем защиты прав потребителей услуг онлайн-ритейла

В Югре прошла Школа успешных практик защиты прав потребителей услуг онлайн-ритейла, основной целью которой была разработка понятных для потребителя схем защиты их прав, обеспечения уровня защиты, не менее достигнутого в других формах торговли.

Мероприятие было организовано и проведено окружными управлением Роспотребнадзора и департаментов внутренней политики. В нем приняли участие специалисты территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Югре, консультационного центра для потребителей, созданного при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в ХМАО – Югре» и его филиалах, а также специалисты органов местного самоуправления, осуществляющими полномочия на потребительском рынке и защите прав потребителей.

«Продажа товаров и услуг через интернет набирает обороты, при этом югорчане, не имея непосредственного общения с исполнителем услуг, явно недооценивают перспективы судебной защиты своих прав потребителей», - отметили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора. По мнению заместителя руководителя ведомства Инны Кудрявцевой, «Школа успешных практик защиты прав потребителей услуг онлайн-ритейла» - это ещё и опыт консолидации усилий всех ветвей национальной системы защиты прав потребителей: федеральной в лице Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре, субъектовой - Департамента внутренней политики ХМАО - Югры, муниципальной - Управлений потребительского рынка администраций муниципальных образований, осуществляющих, помимо прочего, консультирование потребителей. «Досадно, что четвёртая ветвь национальной системы защиты прав потребителей в Югре не развита - стабильно работающих общественных объединений потребителей нет. А ведь закон о защите прав потребителей наделил их процессуальными правами с соответствующим финансовым подкреплением», - отметила она.

В рамках совещания-семинара были сформулированы проблемы потребительского рынка Югры и, вытекающие из них, трудности в защите прав потребителей услуг онлайн-ритейла. Представлен диапазон экспертиз, проводимых в округе для целей защиты прав потребителей, а также освещен положительный опыт судебной защиты прав потребителей товаров и услуг, приобретаемых в интернете.