В Югре зарегистрирован первый пострадавший от укуса клеща в этом сезоне. Это - житель поселка Междуреченский, животное напало на него во дворе частного дома, сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

В соседних регионах клещи уже более активны. В Тюменской области по поводу присасывания клеща с начала сезона обратились 10 человек, в Свердловской области — 42 человека, в Пермском крае — три человека. Случаев выявления клещевого энцефалита не зарегистрировано.

Специалисты Управления напоминают, что прививка является надежной защитой от клещевого вирусного энцефалита, от других заболеваний, переносимых клещами защитят меры неспецифической профилактики: защитная одежда, репелленты, осмотры.

В 2016 году в автономном округе зарегистрировано 2937 человек укусов клещами. Диагноз клещевой вирусный энцефалит поставлен 18 пациентам. Заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом составила 0,71 на 100 тысяч населения, заболело 12 человек, что значительно ниже общероссийского показателя (4,18 сл. на 100 тыс. населения).