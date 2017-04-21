​«Бессмертный полк» пройдет по всем населенным пунктам Югры

В Югре полным ходом идет подготовка ко Дню Победы. По словам главного федерального инспектора по округу Дмитрия Кузьменко, все мероприятия уже спланированы. «Никаких сверхновых идей нет, все традиционно», - отметил он.

Центральное место праздника займут парады, а также акция «Бессмертный полк». Она пройдет практически во всех населенных пунктах нашего округа, сообщается на сайте правительства округа. Кроме того, в рамках празднования Дня Великой Победы традиционно пройдут митинги с возложением цветов к «Вечному огню», а также различные спортивные мероприятия.

Отметим, что в 2016 году в акции «Бессмертный полк» приняли участие рекордное количество югорчан — больше 90 тысяч человек.