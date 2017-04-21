​Технологии, госуправление и человеческий капитал: Кудрин назвал сферы, от которых зависит будущее России

Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин назвал сферы, от которых зависит будущее России. «Я хочу назвать три сферы, не шага, где будет решаться судьба нашей экономики… В ближайшие шесть лет будет решаться, сохранится ли Россия как технологическая держава, станет ли она такой же конкурентоспособной, как раньше, или хотя бы сохранит свои способности… Второе — это государственное управление. Мы уже говорили, оно не соответствует задачам… Третье — это человеческий капитал…» — цитирует Кудрина RNS.

Ответ прозвучал на предложение министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова назвать три главных задачи и их решения, которые будут реализованы в рамках готовящегося плана правительства на 2017-2025 годы.