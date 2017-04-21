​Югра вошла в число лидеров по использованию электронных учебников в школах

В Югре успешно используются современные методы обучения. В частности, в школах округа активно используют электронные учебники. Регион попал в число лидеров по этому показателю среди субъектов РФ, сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа.

Выпускает электронные формы учебников и занимается обучением педагогов в регионах образовательный холдинг «Просвещение». Накануне специалисты холдинга подвели итоги полуторагодичной работы. Всего за это время реализовало более 600 тысяч лицензий на электронные формы учебников по всей территории РФ. Помимо ХМАО в числе активных пользователей — Московская, Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ямал и некоторые другие регионы.

«Просвещение» реализует электронные формы учебников (ЭФУ) по всем предметам с 1 по 11 класс. В них представлена как цифровая копия печатного учебника, так и материалы, которые расширяют его содержание: галереи изображений, тестовые задания к главам и параграфам, аудиоматериалы к заданиям учебника, справочные и биографические сведения. Функционал учебника позволяет выделять и копировать тексты, быстро находить определение понятия в Интернете, создавать свои собственные комментарии к выделенному тексту, размещать закладки к параграфам. У учащихся есть возможность оперативно создавать презентационные материалы, доклады, практические работы с использованием материалов ЭФУ и функциональности устройств – компьютеров и планшетов.