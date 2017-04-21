​Награда трудолюбивым: Анна Семенович приедет на городской субботник в Тюмень

В Тюмени активных участников общегородского субботника ждет награда — встреча с известной певицей Анной Семенович. Артистку по городу будет возить специальный экоавтобус, останавливаться который будет в местах наибольшего скопления тюменцев.

«Присутствие Анны Семенович станет наградой для тех, кто не поленился, чтобы выйти и очистить от мусора город. Инициаторами такого креативного субботника стали активисты тюменского отделения «Молодой гвардии»», - рассказал корреспондент 72.ru.

Руководитель тюменского отделения «Молодой гвардии» Роман Рзаев считает, что возможность встретиться со звездой станет отличным стимулом для того, чтобы на уборку города вышли больше молодых людей и людей среднего возраста.

Общегородской субботник пройдет в Тюмени 29 апреля. Автобус будет курсировать по городу с 10:00 до 16:00. Те, кто хочет, чтобы Анна приехала именно к ним, должны будут выкладывать в соцсетях массовые фото с субботника с хештегом – #экомобиль.